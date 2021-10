Pietrasanta, 1 ottobre 2021 - E' caduto dal tetto dell'hotel che ospitava lui e la sua comitiva, un gruppo di ragazzi tedeschi in viaggio in Italia. Il ragazzo, tedesco, ha 19 anni e adesso è in pericolo di vita all'ospedale di Cisanello a Pisa, dove è stato trasferito con l'elicottero Pegaso. L'allarme è stato dato verso le sei, quando è stato udito un tonfo. Il ragazzo era riverso a terra, su una terrazza.

La ricostruzione

Ma da dove è caduto? Il giovane, all'alba di venerdì 1 ottobre era sul tetto della struttura. La polizia, che conduce le indagini, cerca di capire perché fosse lì, in una zona che è interdetta agli ospiti dell'hotel. Si cerca di capire e di ricostruire la notte del giovane. Forse un gioco pericoloso lo ha portato fin sulla sommità dell'albergo? Stava forse facendo un video estremo? La polizia indaga in questa direzione ma ancora risposte certe su quanto avvenuto non ci sono. Il giovane è atterrato su una terrazza sottostante. Il ragazzo è in prognosi riservata.

La scolaresca tedesca

Il ragazzo ha un politrauma e le sue condizioni sono apparse subito serie. A intervenire il 118 e poi, appunto, l'elicottero Pegaso per un trasferimento il più rapido possibile in ospedale. E' precipitato da almeno sei metri. La polizia indaga sulla dinamica ma intanto sente anche il resto della comitiva che era con il giovane: si tratta di una scolaresca. La polizia ha parlato con gli altri ragazzi, gli insegnanti e il personale dell'hotel. Sono 38 ragazzi e 3 insegnanti. Provengono da Nottuln, sono in gita scolastica organizzata dall'istituto Rupert-Neudeck Gymnasyum di Nottuln, città della Renania Vestfalia, nel nord della Germania. Erano arrivati nella giornata di domenica. Sosterranno la maturità nella prossima primavera. La scolaresca e gli insegnanti sono sotto choc ma dalle loro testimonianze la polizia ora cerca di capire di più.

