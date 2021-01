Viareggio, 4 gennaio 2020 - Presidio dei familiari delle 32 vittime della strage di Viareggio (Lucca) nella stazione cittadina in vista della sentenza di Cassazione prevista l'8 gennaio. Parenti e anche cittadini si sono portati al binario 4 dove la sera del 29 giugno 2009 deragliò il treno innescando la strage che causò 32 morti, numerosi feriti e ingenti danni materiali a causa di scoppi e incendi.

Lungo i binari anche l'assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli. Con un impianto audio Marco Piagentini ha però informato tutti gli altri di non scendere sulle rotaie per non rischiare una denuncia, quindi allora l'iniziativa è stata contenuta ed è stata fatta sulle pensiline. Inoltre è stato distribuito da parte dell'Associazione 'Il mondo che vorrei' un volantino per chiedere verità, giustizia e sicurezza.

Nonostante questo, secondo quanto riportato dal sito "Muoversi in Toscana", alcuni treni della linea Pisa-La Spezia hanno riportato ritardi intorno ai 13-20 minuti-