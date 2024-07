Stazione nel degrado: "E nessuno fa nulla"

"La ferrovia di Lido-Capezzano è preda del degrado". La denuncia, corredata da ampia documentazione fotografica, arriva da T.M., cittadino residente a Camaiore nella frazione costiera. "Tutti i giorni, per lavoro, mi reco a Massa usufruendo del treno – racconta –; come ogni anno, in primavera ed estate la situazione di abbandono e degrado della stazione ferroviaria di Camaiore-Lido-Capezzano esplode". Il problema si protrae da tempo: almeno da quando il cittadino usufruisce della stazione.

"Le varie amministrazioni che si sono succedute dal 2017, anno in cui mi sono trasferito a vivere qui, ad oggi, non fanno nulla per migliorare o risolvere il problema delle sterpaglie che invadono la strada e del canneto che, piegato dal vento, va a sbattere sul parabrezza delle vetture. Ho già fatto un segnalazione anche al Comune – sottolinea T.M. – senza ricevere alcuna risposta in merito. Questo degrado accoglie i turisti che arrivano in questa splendida località balneare: credo che sia una situazione vergognosa". Non è la prima segnalazione che arriva alla nostra redazione in merito alla vegetazione che cresce in maniera scomposta: problemi di questa natura sono stati registrati sia nel capoluogo (scuole comprese), sia nella frazione rivierasca.

RedViar