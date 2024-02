Stasera tutti in Darsena: "E il prossimo weekend"

Il maltempo s’è messo di traverso al Baccanale: venerdì sera è stata annullata la sfilata delle maschere, e con le previsioni pessime di ieri è saltata del tutto la festa del sabato. Chiuse anche le cucine, che all’apertura invece avevano sfornato risotti e fritture per gli irriducibili, e per chi avendo prenotato con l’App s’è portato i piatti trabaccolari a casa. Ma, se il Diavolo non ci mette la coda, tutto sarà recuperato venerdì 17 e sabato 18 febbraio. Gli organizzatori hanno chiesto l’autorizzazione al Comune, e la comandante dei vigili ha pronta l’ordinanza che proroga due serate del rione, anche se nel prossimo weekend fosse di nuovo brutto tempo: due, ma non oltre due.

I darsenotti comunque non hanno perso la voglia di "carnevalate" e ieri – per annunciare l’annullamento del lungo sabato a causa delle condizioni meteo – hanno diffuso le immagini create dall’Intelligenza Artificiale sul tema “polpo rosa che ride“ (simbolo del rione) e “Giove pluvio“, metafora del tempo atmosferico. I risultati sono comici come le vecchie canzonette del Carnevale.

Bagnato, ma mai rassegnato, il polpo si prepara alla riscossa. E oggi le Trabaccolar Cooking riaccenderanno i fuochi già a mezzogiorno, per il pre-corso. Post corso sarà “Darsena libera tutti“, con la sfilata delle maschere dei carri che dal lungomare (ritrovo alla pasticceria Fauzia) raggiungeranno via Coppino. Dove dalle 19 sarà festa, da vivere con gli interessi ancora lunedì e martedì sera. E siamo solo all’inizio, perché il prossimo fine settimana sarà di nuovo Carnevaldarsena. I duecento volantari col giubbotto giallo sono pronti a fare gli straordinari.