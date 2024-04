Stagione di prosa da grandi numeri. Boom di pubblico e abbonamenti: "La Versiliana" gonfia il petto

Giù il sipario, su le calcolatrici che regalano alla Fondazione Versiliana numeri finora mai registrati. La stagione di prosa al teatro “Galeotti“ appena conclusa verrà infatti ricordata per una serie di risultati strabilianti e da record: otto spettacoli da tutto esaurito, quasi 4mila presenze e circa 400 abbonamenti. Un successo che fa gonfiare il petto sia alla Fondazione Versiliana sia al consulente artistico Massimo Martini, sotto l’egida del Comune e insieme a Fondazione Toscana spettacolo. La stagione 2023-2024 resterà negli annali innanzitutto per aver collezionato il più alto numero di abbonati degli ultimi anni, pari a 392 abbonamenti staccati, oltre al sold-out registrato ad ogni spettacolo messo in scena.

Stesso discorso per quanto riguarda il pubblico, con 3.551 spettatori ai quali si aggiungono i 433 spettatori del balletto “Lo Schiaccianoci”, evento natalizio inserito in stagione come fuori programma, per un totale di 3.984 presenze complessive.

"Siamo estremamente orgogliosi di questi risultati. Negli ultimi anni – dice il presidente della Versiliana Alfredo Benedetti – l’aumento degli abbonati è stato sempre costante nonostante la pandemia che ci ha costretti anche a una chiusura improvvisa e alle conseguenti limitazioni. Ma su quest’ultima stagione c’è stato un vero e proprio boom essendo passati dai 267 abbonamenti dello scorso anno ai 392 di questa stagione. Un dato eccezionale che parla chiaro – conclude – e certifica la validità del nostro progetto culturale e artistico e la cura nei confronti dei nostri spettatori, che apprezzano le proposte e sono sempre più fidelizzati. Un successo da condividere con il sindaco Alberto Giovannetti per la fiducia ed il sostegno, con il nostro consulente artistico Martini, fino a Fondazione Toscana spettacolo e il nostro pubblico, fatto di spettatori attenti, riconoscenti e anche critici, ma sempre in maniera costruttiva".