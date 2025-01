S.Rita in festa. La chiesa apre alle famiglie

VIAREGGIOLa parrocchia di Santa Rita oggi celebra la Festa della Famiglia con il racconto di Alfredo e Claudia che nella chiesa di don Luigi Pellegrini, presidenti nazionali della Associazione Nazionale Famiglie Numerose, porteranno la loro testimonianza su invito dei coordinatori provinciali della associazione Rachele e Luca Bertozzi.

La coppia racconterà la loro storia su invito della comunità di Santa Rita alle 10.30 in chiesa dove il parroco don Luigi Pellegrini (nella foto) presiederà la celebrazione liturgica che sarà animata dall’esibizione del coro parrocchiale. Dopo il racconto di Alfredo e Claudia le famiglie si trasferiranno al teatro per la prima parte dell’iniziativa.

Dopo il pranzo ospitato nel refettorio e organizzato nello spirito della condivisione, è in programma la seconda parte dell’incontro con il confronto delle famiglie. Incontro al quale partecipa l’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti.

Le testimonianze che si raccolgono domani nella parrocchia di Santa Rita saranno raccolte in un contributo del parroco don Luigi Pellegrini. Alle 17 gran finale con fra’ Adriano Appollonio in arte Mago Magone, il frate francescano che utilizza i giochi di prestigitazione per le sue catechesi arrivando al cuore dei fedeli che lo seguono da tempo. A Viareggio propone lo spettacolo intitolato "La moltiplicazione dei pani... e dei figli".

Sergio Iacopetti