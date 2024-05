Squash al top con Dal Porto e Leonida Festa

Baby campioni di squash versiliesi. Si è disputato a Riccione il Campionato Italiano Scolastico, organizzato dalla Federazione Italiana Giuoco Squash). Il Team Versiliese che si allena alla Nuovo Mondo Fitness, in località Bocchette, è capitanato dal pluricampione agli italiani, José Facchini, presente nella classifica dei migliori giocatori del mondo, e dal giovane allenatore italo-ucraino, Giovanni Di Benedetti. Gli allievi che hanno partecipato alla competizione e che si sono distinti nelle Categorie Cadetti e Ragazzi, sia individuali, sia nel gioco di squadra, appartenevano a diversi Istituti Comprensivi del territorio versiliese: Viani di Viareggio e Pea di Seravezza;

Il Team ha conquistato un oro Categoria Cadetti con Alessia Dal Porto, un bronzo Categoria Cadetti con Leonida Festa, un 7° Cadetti e 9° Ragazzi rispettivamente con Denis Bulgaru e Gregorio Caracciolo, inoltre si sono aggiudicati la 3a posizione Cadetti con il gioco di squadra, i componenti erano Alessia Dal Porto, Davide Ramacciotti, Denis Bulgaru, Christian Baldini.

I ragazzi hanno vissuto una meravigliosa esperienza grazie all’entusiasmo che i loro coach riescono a trasmettergli, spesso si trovano tutti insieme a viaggiare per raggiungere le mete delle competizioni, rigorosamente in compagnia dei loro insegnanti e senza genitori al seguito, in un clima in ricco di entusiasmo e voglia di vincere.