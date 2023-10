Sportello chiuso a Forte dei Marmi: Poste Italiane ribatte alle polemiche

"L’ufficio postale di via Idone è interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza". Poste Italiane interviene dopo la segnalazione di una situazione caotica agli sportelli di Vaiana e Vittoria Apuana da parte del consigliere Emanuele Tommasi. "La sede di via Idone – ribattono Poste Italiane – è uno dei 250 immobili di pregio in zone centrali e attrattive, scelta dall’azienda per la realizzazione di nuovi spazi di co-working entro la fine del 2026, allestiti per offrire uffici e ambienti di lavoro moderni e innovativi dedicati alle imprese, ai professionisti e start up. Per tutta la durata dei lavori, ai clienti dell’ufficio postale di via Idone saranno garantiti i servizi nella sede di Marina di Pietrasanta (via Donizetti 18) aperta dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35 e dotata di postamat h24. Sempre a Forte dei Marmi restano disponibili, per tutti i cittadini, gli uffici postali di via Olmi 142 e via Padre Ignazio Da Carrara 35a, quest’ultimo dotato di postamat h24, dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato fino alle 12:45.