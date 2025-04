Sportcity Edu a Pietrasanta: sinergia tra sport ed educazione il 23-24 maggio

Lo sport come palestra di vita e dei sani valori da trasmettere alle nuove generazioni. Sarà questa la missione di "Sportcity Edu", meeting dedicato alla sinergia tra sport e educazione in agenda in città il 23-24 maggio. La presentazione ufficiale è avvenuta ieri alla sede dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) a Roma, con la conduzione affidata all’ex direttore di Rai Sport Iacopo Volpi e la partecipazione dell’assessore allo sport Andrea Cosci, il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani, il delegato del Coni Lucca Stefano Pellacani e il personale comunale dell’ufficio sport.

"A Pietrasanta – ha detto Cosci – abbiamo impianti eccezionali. Il nostro centro sportivo è frequentato da atleti internazionali, come i 700 che in primavera arriveranno da Germania, Austria, Francia e Svizzera. Hanno scelto Pietrasanta per il clima favorevole e la qualità degli impianti, ma lo sport non è solo attività fisica, è anche un’occasione di crescita personale. Insegna il rispetto per gli altri, la sensibilità e soprattutto a perdere con dignità. Non è solo una questione di vincere, ma di imparare dalle sfide della vita". Con il sostegno del Coni regionale e della società "Sport e Salute", l’evento si svolgerà in concomitanza con la fase provinciale dei "Giochi della gioventù", che prenderanno il via la mattina del 23 maggio al campo d’atletica "Falcone e Borsellino" in via Unità d’Italia.

"L’interazione tra la comunità scolastica e quella sportiva è un elemento fondamentale per la nostra città – ha proseguito Bresciani – e siamo orgogliosi di poterla valorizzare ulteriormente grazie alle iniziative organizzate con la Fondazione Sportcity. In un momento in cui il Governo ha riproposto i ’Giochi della gioventù’, siamo felici di poter consolidare l’asse scuola-sport, una risorsa preziosa per la crescita dei nostri ragazzi".

Nel pomeriggio del 23, invece, il Sant’Agostino accoglierà lo "Sportcity Edu" con tavoli di confronto tra istituzioni pubbliche, rappresentanti del mondo sportivo, della scuola e dei giovani. Il dibattito proseguirà anche la mattina del 24 maggio con l’obiettivo di tracciare nuove linee guida per un futuro che veda lo sport come protagonista nella crescita e nell’educazione delle giovani generazioni. "Investire sullo sport e sui nostri ragazzi – ha concluso Bresciani – significa investire sul futuro della nostra società. Creando spazi, opportunità di socializzazione, esperienze di gruppo: un percorso educativo che continueremo a portare avanti insieme alle famiglie".