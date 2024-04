“Sotto il campanile“ il paese si racconta

Prosegue il percorso “Sotto il campanile“Incontro fra generazioni Il paese si racconta. Il percorso è stato ideato da Luciana Mei (foto) autrice dell’omonimo libro nel quale ha reso omaggio al territorio e alle sue caratteristiche.

Il nuovo incontro è in calendario per sabato alle 16.30 a Villa Gori a Stiava, una delle 16 frazioni che la scrittrice omaggia in questo libro che racconta leggende, storie di vita tante altre curiosità e tradizioni. L’evento di sabato fa parte di questo itineario letterario e conoscitivo è condotto da Luciana Mei e Alberta Puccetti, assessora. Partecipano Patrizia Lazzerini, attrice, e Giampiero Pierino, flautista.

Obiettivo della iniziativa è mettere in contatto gli anziani e con le nuove generazioni.