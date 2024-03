Sospensione acqua. Nelle vie del Centro lavori alla rete idrica

Dalle 10.30 alle 17 di domani mercoledì 27 marzo e fino a termine lavori a causa di un intervento manutentivo straordinario sulla rete idrica, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile nelle seguenti strade del quartiere centro: via Sant’Antonio Pucci, nel tratto compreso tra Via XX Settembre e via San Martino; Via Giuseppe Mazzini, nel tratto compreso tra Via Vittorio Veneto e Piazzale Dante Alighieri.

Alla conclusione dei lavori e per alcune ore successive si potranno verificare fenomeni transitori di torbidità che si esauriranno lasciando scorrere l’acqua dai rubinetti delle utenze interessate per pochi minuti.

I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di eventi atmosferici avversi.