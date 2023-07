Sos guardia medica "Il servizio è carente"

"Il servizio di guardia medica nel periodo estivo va potenziato, prevedendo turni con due medici o un medico e un infermiere. Tornando ad utilizzare i presidi della Croce Verde di via Garibaldi e sul viale Europa a Viareggio oltre che quello della Misericordia a Torre del Lago". L’appello arriva dalla sezione delle Lega di Viareggio, con la vice segretaria Alfreda Del Carlo e il capogruppo Alessandro Santini. Non una novità, visto che "Negli anni passati – proseguono i leghisti – come ci segnala Giuseppe Beccaria, infermiere specializzato ora in pensione, presso la postazione della Croce Verde di via Garibaldi a Viareggio venivano accolti dai 70 agli 80 pazienti al giorno. E questo servizio permetteva di alleggerire il carico sul pronto soccorso dell’Ospedale Versilia". Adesso in città, nel fine settimana, c’è solo una postazione di guardia medica al Tabarracci, "con inevitabile attesa, tempi lunghi e doppi difficoltà per i residenti di Torre del Lago".

Secondo la Lega di Viareggio "Un’adeguata gestione del personale sanitario nella fase estiva, potrebbe dirottare risorse dalle zone più interne del territorio regionale verso la costa dove si concentra un più alto numero di presenze. Si potrebbero recuperare alcune unità infermieristiche dalle squadre di assistenza domiciliare con incentivi economici per coloro che si rendono disponibili ai turni nei giorni di sabato, domenica e festivi. Oppure individuare unita infermieristiche e mediche da Cooperative operanti sul territorio regionale e, in ultima analisi, contattare anche il personale a riposo o in pensione per tale disponibilità". Il Fials aveva sollevato la questione nei tempi giusti ma – concludono Del Carlo e Santini – nessuna risposta parrebbe essere pervenuta".