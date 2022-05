Solo 72 nuovi casi In tutta la Versilia

In Versilia le nuove diagnosi di Covid sono state ieri 73: Stazzema 3, Viareggio 34, Seravezza 6, Massarosa 10, Forte dei Marmi 3, Pietrasanta 9, Camaiore 8. In tutta la provincia si sono registrati 220 casi, in Toscana 2.357. L’età media dei nuovi positivi è di 46 anni circa (18% ha meno di 20 anni, 19% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 25% tra 60 e 79 anni, 9% ha 80 anni o più). Complessivamente, 40.565 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (533 in meno, meno 1,3%). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid ieri erano, in tutta la Regione, 507 (17 in meno, meno 3,2%) di cui 16 in terapia intensiva (4 in meno, meno 20%).