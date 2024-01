Solidarietà Bici e carrozzine per la Croce Verde

Le festività volgono al termine non prima però di regalare un’altra favola natalizia che ha il sapore del dono e della solidarietà verso le fasce più deboli. Succederà stamani, alle 11, alla rsa Villa Ciocchetti, di proprietà della Croce Verde di Pietrasanta, alla quale verranno consegnate due biciclette per disabili e tre carrozzine a rotelle grazie al gran cuore dimostrato dall’associazione “Uniti si può-Marco Luisi“ e dal poeta-medico, nonché ex sindaco, Domenico Lombardi.

La cerimonia di consegna dei mezzi assistiti di ausilio e di presidio sociosanitario è stata infatti organizzata da “Uniti si può“, che da anni raccoglie fondi per la ricerca sulla Sla, in collaborazione con la Croce Verde e Lombardi. Quest’ultimo, come molti ricorderanno, aveva deciso di donare i proventi, pari a 700 euro, della vendita del suo ultimo libro di poesie “La giustizia del tempo“, presentato a ottobre al Sant’Agostino (analoga iniziativa si era ripetuta ai primi di dicembre al club Nautico di Viareggio). "Le bici e le carrozzine – spiega Gabriele Dalle Luche, presidente della Croce verde – saranno messe al servizio della comunità, soprattutto in caso di emergenza. Un sentito ringraziamento a ’Uniti si può’ e a Lombardi per il loro bellissimo gesto di sensibilità e generosità".

d.m.