Si ribalta con l’auto, i vigili del fuoco la liberano col divaricatore

Attimi di paura e concitazioni ieri mattina, poco prima di mezzogiorno, sulle colline camaioresi. È una mattinata come tante a Buchignano, l’ultima località che s’incontra salendo dalla Pieve e inerpicandosi verso le alture. Almeno finché un brutto incidente non mette in pericolo una signora: la sua automobile si ribalta su un fianco e lei rimane schiacchiata tra le lamiere.

Sul posto, nel giro di pochi minuti, arrivano i vigili del fuoco del comando di Lucca in forza al distaccamento di Viareggio. Individuano l’auto e iniziano subito le operazioni per recuperare la conducente ferita.

L’operazione avviene di concerto con i sanitari, intervenuti per prendere in carico i feriti. La guidatrice dell’auto ribaltata viene stabilizzata e, a quel punto, i vigili del fuoco posso intervenire per tirarla fuori dalla macchina accartocciata. L’operazione non è immediata: i vigili del fuoco devono lavorare di divaricatore e di cesoie per avere la meglio sulle lamiere e liberare la signora. Che a quel punto viene affidata alle cure dei sanitari: saranno loro, nei minuti successivi, a prenderla in carico per trasportarla al pronto soccorso dell’ospedale Versilia, dove ha ricevuto le cure del caso.

Per fortuna, nonostante la dinamica spettacolare, la malcapitata protagonista dell vicenda non ha riportato gravi conseguenze dall’incidente: all’ospedale della Versilia è arrivata in codice giallo. Merito anche della prontezza dei sanitari e dei vigili del fuoco del distaccamento di Viareggio, che con grande tempismo sono arrivati sul luogo del sinistro e si sono indirizzati in modo puntuale verso la risoluzione del problema, liberando la donna rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto tremendamente ribaltata su di un fianco.

RedViar