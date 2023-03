Si perde sull’arenile Ritrovata in serata

Si è allontanata dall’albergo in cui stava alloggiando a Marina di Pietrasanta, ma a causa anche di alcune patologie ha perso l’orientamento tanto da camminare fino a Forte dei Marmi, dove i carabinieri sono riusciti a rintracciarla in serata. Una disavventura conclusa con il lieto fine quella vissuta da un’anziana turista tedesca di 88 anni, con un epilogo che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutta al comitiva oltre al personale dell’hotel. L’episosio è avvenuto lunedì intorno alle 19, ora in cui la responsabile della struttura ricettiva ha segnalato ai carabinieri la scomparsa della turista.

Durante un’escursione in spiaggia insieme al resto della comitiva, l’anziana come detto si era allontanata dal gruppo senza fare più rientro. E avrebbe camminato per una decina di chilometri. Le immediate ricerche avviate dai militari dell’Arma hanno però consentito di rintracciare la donna un’ora dopo, verso le 20.30. Dalle verifiche è emerso che la donna soffre anche di problemi respiratori oltre che di patologie mentali. A notarla, in prossimità del pontile di Forte dei Marmi, è stata una pattuglia della stazione carabinieri di Marina di Pietrasanta mentre era impegnata in un servizio di perlustrazione sul lungomare. I militari hanno subito provveduto a tranquillizzare la turista teutonica, che ha raccontato di aver perso completamente l’orientamento senza riuscire a capire dove si trovasse, e dopo averla rassicurata l’hanno riaccompagnata in albergo affidandola alle cure della direttrice della struttura ricettiva. Quest’ultima, come in ogni happy end, ha voluto infine rivolgere un sentito ringraziamento ai militari, sottolineando l’umanità e la gentilezza che ha caratterizzato il loro operato durante le ricerche della turista.