Si parte dal Belvedere giovedì 9 maggio

La sesta tappa del Giro d’Italia partirà da Torre del Lago giovedì 9 maggio. Il giorno precedente, i corridori saranno a Lucca, da cui nel tardo pomeriggio arriverà la "Carovana del Giro", con tutte le auto di accompagnamento che daranno vita a una parata e a una festa in prima serata. Il giorno dopo, i riflettori saranno puntati sul Belvedere delle Maschere, dove dalle 9 si accenderà il Villaggio, con palco, animazione e musica. I corridori saliranno sul palco per le firme di rito, prima di mettersi in sella e partire – alle 13 – alla volta di Rapolano Terme, in provincia di Siena, dove si chiederà la tappa.