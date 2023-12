Si è costituito il “pirata“: "Sono stato io"

Si è costituito lunedì sera l’uomo che domenica pomeriggio ha investito un uomo in viale Luporini a Lucca a bordo di una minicar. La polizia Municipale stava indagando già dal momento dell’incidente e il cerchio si stava stringendo, ma l’uomo ha deciso di presentarsi direttamente. Si tratta di un cittadino di orgini rumene del ’67, che oltre 24 ore dopo il fatto ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine e vuotare il sacco. L’uomo si è presentato in Questura, spiegando come non si sia accorto di niente, ma una volta saputo dell’incidente ha ricostruito i fatti e ha deciso di rivolgersi alla polizia.

È stato quindi aperto un fascicolo in procura, con gli accertamenti che sono partiti e serviranno per chiarire tutti i dettagli, con l’uomo che potrebbe essere accusato di lesioni stradali e omissione di soccorso. Preziose nel lavoro di indagine anche le telecamere di sorveglianza presenti in città, che hanno aiutato e aiuteranno ancora gli inquirenti a cercare di ricostruire con chiarezza la dinamica dell’accaduto. La minicar di colore chiaro, dopo le necessarie verifiche e rilievi, è stata posta sotto sequestro e lasciato nel box auto del proprietario.

Sequestrato anche il cellulare dell’uomo, per verificare se l’incidente sia colpa di una distrazione dovuta allo smartphone, magari usato alla guida. Rimangono comunque alcuni dubbi sull’uomo che ha deciso di costituirsi, vista anche la sua robusta corporatura. Il 56enne risulta incensurato e dopo le verifiche richieste, non risulta aver avuto problemi con la patente di guida. Destano ancora preoccupazioni, nel frattempo, le condizioni dell’uomo investito, che è stato trasferito immediatamente a Cisanello, Pisa, dove si trova in stato di coma.