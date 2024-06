Sfilate di musica e moda. Alla Fashion Week di Lido le note di Aleandro Baldi

Tutto pronto per la settima edizione della “Fashion Week” targata Al.So. Eventi. Tre giorni di moda, spettacolo e divertimento sul lungomare, che dal 28 al 30 giugno trasformeranno Piazza Principe Umberto sul lungomare di Lido, in un vero e proprio set grazie al truck spettacoli di Al.So Eventi, su cui si alterneranno gli eventi.

La moda avrà spazio nel ricco programma promosso dall’agenzia di Sonia Paoli, con il patrocinio del Comune di Camaiore, che vedrà in passerella brand prestigiosi e boutique esclusive del territorio, ma anche stilisti emergenti e nuove tendenze. Ospite d’onore dell’edizione 2024 sarà Aleandro Baldi, vincitore del Festival di Sanremo che sarà presente per l’inaugurazione e, oltre ad esibirsi sul palco, sarà giudice d’eccezione della tappa del “CantainGiro“, il talent canoro che vuole dare voce e palcoscenico a tanti talenti che regaleranno note ed emozioni anche alla Fashion Week. Ma l’autore di brani come “Non amarmi“ e “Passerà“ non sarà l’unico ospite musicale della kermesse. Sul palco ci saranno infatti anche Walter Sterbini, finalista a The Voice Senior, dove ha conquistato non solo Loredana Bertè ma anche il grande pubblico televisivo, che lo ha visto protagonista anche di altri format. Sterbini ama dire che il microfono si “indossa”, come si indossa la musica e le canzoni, è un vestito che ti avvolge, cucito su misura, alla Fashion Week proprio non poteva mancare. A presentare l’evento saranno Andrea Montaresi e Sandra Pellegrini che si alterneranno durante il weekend, non mancheranno gusto e benessere con interviste ad esperti, giochi e premi per il pubblico in un coinvolgimento che animerà la piazza rendendola protagonista delle serate. "Sono orgogliosa di questo evento che punta alla qualità e all’intrattenimento – commenta Sonia Paoli organizzatrice della manifestazione – la Fashion Week è solo l’inizio di un’estate che ci vedrà grandi protagonisti sul lungomare di Lido di Camaiore con un ricchissimo programma di eventi. Ringrazio l’Amministrazione comunale, il Sindaco Marcello Pierucci e gli assessori Andrea Favilla e Claudia Larini, per la fiducia che hanno dimostrato nei nostri confronti e come dico sempre solo successi".