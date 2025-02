Serena al padre: "Fa male non capire cosa provi"

"Il dolore più grande è non capire cosa provi, anche ieri il tuo volto era duro, ma senza nodi". Termina con queste parole piene di amarezza il post che Serena Mazzolini ha dedicato, pur senza nominarlo, al padre Daniele, condannato a 16 anni di reclusione per la morte della moglie, l’ex vigilessa Anna Lucarini (nella foto insieme a Serena). La tragedia è avvenuta nel 2022 in un incidente stradale che secondo il giudice l’uomo ha causato in modo volontario. Un messaggio, quello di Serena, che ha il sapore del distacco definitivo dal padre: "Prenderò quello che viene in un giorno come tanti. Lascerò il dolore scorrere via, come un ruscello tornato nei suoi argini. Troverò le parole per far capire a me stessa quello che è successo. Ma aspetterò ancora. Aspetterò che tu esca dai miei pensieri, aspetterò perché tu guardi e non mi vedi".