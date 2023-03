Seravezza Viabilità "Allo Stadio sarà il caos"

"Soluzione posticcia e confusionaria". Così il gruppo di minoranza Creare Futuro critica la scelta della giunta Alessandrini di creare più posti auto per risolvere il problema del traffico nella zona di Pozzi attorno allo Stadio Buon Riposo durante le manifestazioni. "La rivoluzione del traffico e dei parcheggi annunciata dal vicesindaco si tradurrà in un nulla di fatto – evidenzia il capogruppo di Creare Futuro, Giacomo Genovesi – pochi posti auto in più che non risolveranno il problema deIla fruizione dello stadio ma, anzi, aggraveranno la situazione dei residenti. Di fatto l’annuncio della nuova viabilità attorno allo stadio si tradurrà unicamente in un ulteriore congestionamento inutile dell’area, in particolare delle vie Trento, via Trieste e via Buon Riposo. Perchè invece di danneggiare ulteriormente i residenti e i cittadini che abitano nella zona, l’amministrazione non sfrutta meglio l’area terminal come enorme parcheggio strategico dal momento che è ancora poco utilizzato?"