I Jack Russell finiscono in canile: "Padrona incapace di accudirli"

Forte dei Marmi (Lucca), 11 marzo 2023 - Olimpia, Ovidio, Oslo e Orsola stavolta in canile ci finiranno davvero. Il Consiglio di Stato con ordinanza dell’8 marzo ha respinto l’appello cautelare proposto dalla signora Ornella Ciapetti, proprietaria dei quattro jack russell che per oltre due anni hanno hanno seminato il panico a Roma Imperiale, con il quale chiedeva la riforma dell’ordinanza cautelare del Tar. Il Comune era difeso dall’avvocato Marina Vannucci. Il tribunale di primo grado aveva respinto la richiesta di sospensione dell’ordinanza di sequestro emessa dal sindaco nei confronti dei quattro animali dopo ripetuti episodi di morsicatura (come quello ai danni del barbiere novantenne Lieto Nardini costretto al ricovero d’urgenza a seguito di lesioni gravi).

"Anche il Consiglio di Stato ci ha dato ragione – commenta il sindaco Murzi – confermando la piena legittimità sia formale che sostanziale del sequestro da me emesso nella veste di autorità sanitaria, sottolineando la necessità di far prevalere la tutela dell’incolumità pubblica. Dispiace essere dovuti arrivare fino a due tribunali quando sarebbe bastato un buon senso da parte della signora che invece, come era stato evidenziato già nella ordinanza del Tar e ribadito dal Consiglio di Stato, ’non ha dimostrato di avere la capacità di custodire i propri cani con le dovute attenzioni’. Sono soddisfatto perché ritengo che sia un atto di giustizia nei confronti della mia comunità, soprattutto di coloro che sono stati vittime di aggressioni e delle persone vicine di abitazione o di passaggio nella zona che vivevano con angoscia e paura la presenza del branco mal gestito dalla Ciapetti. Tengo a sottolineare che sono un amante degli animali e dei cani tant’è vero che la mia ordinanza di sequestro è finalizzata a un ricovero in una struttura per il tempo necessario alla rieducazione dei cani stessi".

I terrier saranno presi in custodia dal canile comprensoriale di Groppoli di Mulazzo a Massa "con ricovero a spese della proprietaria quantificate in 2.500 euro annui ciascuno, compreso corsi di rieducazione obbligatori dell’autorità, vaccinazioni, analisi sanitarie, per il tempo necessario alla rieducazione dei medesimi, salvo successiva e definitiva confisca su proposta dell’azienda Usl".