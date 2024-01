Sea Front: via alla maxi maratona. Cominciata ieri la parata di atleti

La grande kermesse della maratona è iniziata. E Forte dei Marmi è diventata fulcro degli appassionati atleti (un buon numero viene dall’estero con almeno 8 Paesi rappresentati). La terza edizione della Forte Seafront, la serie di 4 maratone consecutive che si svolgono fino a domenica: una manifestazione che unisce all’aspetto agonistico anche la voglia di fare gruppo, di vivere un’avventura diversa in un luogo turistico di grande prestigio e il fatto di viverlo in questo periodo così fuori stagione dà anche un nuovo fascino, godendo le atmosfere del mare d’inverno. La competizione si è aperta con una sorpresa. Tutti si attendevano, nella prima maratona del 2024, l’acuto di Giorgio Calcaterra, l’ex iridato di ultramaratona vincitore delle prime due edizioni, ma il popolare tassista romano si è dovuto accontentare della seconda piazza, a 5’55” dal vincitore Gian Luca Coniglio (Boves Run). Il corridore piemontese non è uno sconosciuto: lo scorso anno si era già messo in luce aggiudicandosi la terza delle 4 tappe della Quadrortathon di Gozzano, sempre ai danni di Calcaterra.

In terra toscana Coniglio ha chiuso in 2h57’43” seguito da Calcaterra arrivato con lo stesso tempo di Alessio Grillini (Liferunner). Quarta piazza per Gabriele Grassi a 16’58” e quinta per la prima donna, Sara Pastore compagna di colori di Calcaterra nel team intitolato a suo nome. 3h35’09” il tempo della vincitrice che ha staccato di 24’04” la ceka Zuzana Stolicna e di 28’21” Morena Cerchiari. Altre due le distanze previste per la Forte Seafront. Nella 17 km primo Ivano Rugani in 1h14’33”, nella 8,5 km Mattia Balla (Let’s Run for Solidarity) in 34’46” e fra le donne di Valentina Menicacci (Atl.Alta Toscana) in 48’29”.

Oggi seconda delle quattro tappe con le stesse modalità della prima: partenza alle 9 all’altezza delle Dune, per affrontare il circuito di 8,5 chilometri da ripetere quattro volte per completare la distanza di maratona. E’ possibile ancora aderire alla manifestazione nella versione giornaliera, andando quindi a competere con tutti coloro, anche stranieri in buon numero, che si daranno battaglia fino a domenica vivendo poi il resto della giornata tra turismo e festa. Per informazioni: Club Super Marathon Italia, www.clubsupermarathon.it