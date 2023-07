"Scuole, rischio chiusura" Sos dalla minoranza

Nuovo Sos da parte della lista civica Per Massarosa riguardo alle scuole comunali. "Se entro il 31 dicemrbe non saranno effettuate le verifiche di vulnerabilità di tutte le nostre scuole – scrivono i consiglieri Marzia Lucchesi e Pietro Bertolaccini –, il rischio concreto è che debbano essere chiuse. Delle ventuno scuole del territorio, infatti, solamente due soddisfano i criteri della norma e per altre la verifica è stata fatta negli anni passati. Mancano all’appello ancora dodici edifici, per i quali il Comune avrà bisogno di almeno 200mila euro per fare le verifiche e successivamente preventivare eventuali interventi".

"Al momento, queste prime somme necessarie non sono state previste nel bilancio e nemmeno nel piano triennale delle opere pubbliche – sottolineano i consiglieri d’opposizione –; la giunta Barsotti sta dimostrando tutte le sue lacune sia nella gestione economica che nella programmazione dell’assessorato ai lavori pubblici che rischiano, di far chiudere dodici edifici scolastici. Noi della lista ’Per Massarosa’, come gruppo di opposizione, facciamo di tutto per portare all’attenzione le problematiche, suggerendo soluzioni, ma questa amministrazione miope non sembra avere il pieno controllo della gestione della macchina comunale".

Bertolaccini e Lucchesi chiedono alla maggioranza di prendere subito in carico la questione, per evitare spiacevoli soprese alla fine dell’anno. "Chiederemo all’amministrazione di effettuare un’immediata variazione di bilancio – asscurano i consiglieri della lista civica – per destinare parte dell’avanzo di amministrazione del 2022 alla messa in sicurezza degli edifici scolastici".

