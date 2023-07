Scuola di Montemagno Lavori a buon punto

Proseguono i lavori per il nuovo tetto all’ex scuola di Montemagno. La precedente copertura è nella fase di demolizione, a cui seguirà la sostituzione con una struttura portante in acciaio ex novo. L’immobile, infatti, presentava condizioni strutturali che ne pregiudicavano l’utilizzo in sicurezza: il tetto ha subito nel tempo un lento crollo localizzato, con versamenti di acqua che hanno peggiorato le condizioni statiche del solaio. L’intervento risulta complesso anche per la volontà di mantenere l’aspetto estetico attuale, risalente al 1839 e quindi protetto da vincoli. L’investimento totale sulla struttura ammonta a 250mila euro.

L’immobile è da tempo diventato uno stabile punto di riferimento per tutta la comunità in quanto sede del centro civico paesano. L’amministrazione, perciò, si è mobilitata per redigere un progetto con lo scopo di ripristinarne l’integrità ed eliminare le cause di un ulteriore degrado (sicuro in caso di mancato intervento). L’intervento si colloca in un ampio progetto di ristrutturazione di edifici comunali, come quelli già effettuati per l’ex scuola di Valpromaro e l’ex casa del custode di Villa Murabito a Casoli, che, una volta rimessi a nuovo, sono stati riconsegnati al paese per attività aggregative e di comunità.

"Questi lavori sottolineano ancora una volta l’intensa e attiva attenzione che questa amministrazione ripone alle esigenze della collettività, che vive questo immobile come punto di riferimento aggregativo centrale nella vita quotidiana di paese – commenta l’assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche –; una vocazione che rappresenta una vera ricchezza, su cui vogliamo investire in un’ottica a lungo termine".