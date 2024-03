Scultura di Dazzi a Vittoria Apuana 22mila euro del Comune per il restyling

Nel centenario di Vittoria Apuana che prevede per i prossimi fino al 2026 una serie di eventi organizzati dal Comitato “Un secolo di Vittoria Apuana”, l’amministrazione comunale ha donato 22mila euro alla parrocchia di Santa Maria Assunta e San Francesco per il sostegno alle spese di riqualificazione della statua “San Francesco e il lupo” donata dallo scultore Arturo Dazzi nel piazzale della chiesa. "Come amministrazione – afferma il primo cittadino – intendiamo partecipare e sostenere il Comitato e tutta Vittoria Apuana: nel corso di un secolo è stata protagonista di eventi significativi per lo sviluppo di tutto il Paese, annoverando personaggi come Arturo Dazzi che fece arrivare i più importanti artisti del Novecento determinando la nascita del Quarto Platano"