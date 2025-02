Scontro auto-asinella. La ’gita-fuga’ degli animali rischia di finire male

Che la natura sia imprevedibile, lo ha insegnato oltre trent’anni fa Jurassic Park. Mutatis mutandis, ieri mattina a Camaiore si è sviluppata una storia che... "sembra quasi una favola", scrive in una nota la polizia municipale che ha ricostruito l’accaduto. "Si è conclusa con un lieto fine e senza gravi conseguenze l’improvvisata ’gita fuori porta’ di quattro simpatici animali da cortile – scrivono gli agenti –; protagonista una giovane asinella di nome Olimpia, che grazie alla sua astuzia ha aperto il recinto e assieme al alcuni compagni di viaggio si è incamminata verso mare sulla via Arginvecchio".

La comitiva a quattro zampe era composta da quattro animali: oltre a Olimpia a fare da apripista, si sono incamminati una capretta e due maialini vietnamiti. La scampagnata, però, ha rischiato di finire male quando gli animali sono entrati nel traffico. "L’asinella è rimasta coinvolta in un sinistro stradale con una Fiat 500 (nella foto in basso il cozzo causato dall’impatto) – prosegue il racconto della Municipale –, condotta da un giovane ventenne di Camaiore. Fortunatamente, non ci sono state gravi conseguenze fisiche per nessuno, anche se per cautela l’asinella è stata visitata da un veterinario per alcune contusioni riportate nell’impatto". La polizia municipale di Camaiore ha guidato tutte le operazioni per ricondurre gli animali nel recinto e approfondire quanto avvenuto.