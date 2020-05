Pietrasanta, 7 maggio 2020 - I vigili del fuoco continuano le ricerche del 57enne di Pietrasanta scomparso dal 30 aprile. Del caso si è occupata anche la trasmissione "Chi l'ha visto?". Era uscito di casa in bici per andare in farmacia, poi di lui si sono perse le tracce.

Oggi i vigili del fuoco del comando di Lucca sono andati a Pietrasanta con il nucleo cinofili, la squadra Tas (Topografia Applicata al Soccorso) e Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), oltre a una unità di Comando Locale. Sul posto anche volontari e Carabinieri.