Sarà uno "Sprocco" da tutto esaurito. Ancora disponibili pochi biglietti

Eravamo rimasti al 28 gennaio 2024, quando Strettoia vinse nelle canzoni dello Sprocco con "La giostra" e Marina trionfò negli sketch della Scartocciata con "Quattro bagni con sorpresa". L’attesa è finita: la "Festa della canzonetta e del teatro dialettale" torna al teatro "Galeotti" da domani a domenica (inizio alle 21, la finale alle 16) come secondo atto del Carnevale di Pietrasanta 2025 dopo l’elezione della miss Rebecca Biagi (Marina) lo scorso settembre in Versiliana. Sul palco il conduttore Federico Conti affiancato da Rebecca, sullo sfondo la Show factory big band diretta da Gigi Pellegrini e tra gli spalti ancora pochissimi biglietti disponibili. Platea e galleria sono infatti già piene per sabato e domenica, mentre avanza ancora qualcosa per domani e venerdì. "Sarà un palinsesto con tante novità – annticipa l’assessore alle tradizioni popolari Andrea Cosci – tra cui la trasmissione in diretta su 50 News Versilia del corso mascherato del 23 febbraio. Ci ha fatto davvero piacere ricevere la proposta dell’emittente e abbiamo deciso di accettarla non per porci in gara con altre manifestazioni ma per dare alle contrade, ai presidenti e a tutto il ‘dietro le quinte’ del nostro Carnevale un segno concreto di riconoscenza per il grandissimo impegno che sostengono e che è ossigeno puro, per le tradizioni della città".

Ecco allora i brani di domani sera in ordine di uscita: Africa-Macelli con “Salta la macchina del Carnevale” (canta Omar Paolicchi con il corista Emanuele Ferrando), Marina con “All’arrembaggio Carneval” (Marco Deri), Brancagliana con “Noi” (Elena Pucci), Pontestrada con “Magia“ (Francesca Poli), Lanterna con “Il coriandolo dispettoso” (Filippo Lenzoni), Pollino-Traversagna con “Pietrasanta c’è” (Martina Farnocchia e i coristi Federica Franchi e Domenico Tarchi), Antichi Feudi con “La vita è un Carneval” (Silvia Barbieri), Collina con “A Pietrasanta si può” (India Simi), Strettoia con “Questi siamo noi“ (Rebecca Bielli e Alessandro Luisi con i coristi Mirko Bugliani e Monica Galleni, più l’interpretazione recitata di Lorenzo Silicani) e Il Tiglio-La Beca con “Sogni di cartapesta” (Inga Luisi e le coriste Camilla Bonuccelli e Sofia Caravaggio).

Questo invece è il lotto delle prime tre scenette: Strettoia con “Incontri ravvicinati… di tutti i tipi!!!”, Pontestrada con “La finestra della fortuna” e Il Tiglio-La Beca chiuderà con “Coriandoli”. Bentornato, Sprocco.

Daniele Masseglia