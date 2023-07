S.Anna, l’attesa delle celebrazioni Masterclass con neo ingegneri

E’ iniziato il calendario fitto di eventi, dedicati alla memoria e ai valori della pace, al Parco nazionale di Sant’Anna, prima e dopo le commemorazioni ufficiali del 12 agosto per il 79esimo anniversario della strage del 1944. Nel programma, tra gli altri, gli spettacoli teatrali “A veglia nei borghi”, in scena per la prima volta direttamente nei luoghi simbolo del paese, come le località Vaccareccia e i Franchi, e nel cortile della casa nativa del superstite Enrico Pieri scomparso a dicembre 2021 e una master class per gli studenti universitari di ingegneria e architettura dell’Università di Pisa sul tema della progettazione dei luoghi della memoria. Mentre per l’orazione ufficiale del 12 agosto, giorno della commemorazione dell’eccidio, sarà ospite a Sant’Anna Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna. Gli spettacoli teatrali “A veglia nei borghi” si terranno il 28 luglio alla Vaccareccia, nella piazzetta vicino alla fontana e il 17 agosto alla località Coletti. Domenica 30 luglio la festa patronale con la funzione religiosa alle 17,30 e poi la processione con la presenza della filarmonica. Dal 2 al 5 agosto la master class estiva: nel complesso della Fabbrica dei Diritti i giovani universitari saranno chiamati a riflettere su come progettare un paese simbolo come Sant’Anna. Dal 4 al 13 agosto si svolgerà invece il consueto incontro internazionale per giovani dai 17 ai 26 anni; nel frattempo (6 agosto) la manifestazione “Un fiore a Sant’Anna”, una marcia dalla piazza della chiesa fino al Sacrario per la via Crucis. Il calendario si conclude con due spettacoli teatrali, sulla piazza della chiesa il 18 e 20 agosto. Nella stessa location, il 26 agosto alle 18 nell’ambito del Festival Musei del Sorriso della Provincia di Lucca, ci sarà “L’incontro” di Venti d’Arte Aps. Drammaturgia di Francesco Tomei, e regia di Stefano Cosimini con Pina Di Gennaro e Laura Martinelli.