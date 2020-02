Viareggio, 20 febbraio 2020 - La presidentessa della Fondazione Carnevale di Viareggio Maria Lina Marcucci ha confermato che farà vedere a Matteo Salvini, se lo vorrà, il carro allegorico 'L'Amaro Italiano' di Edoardo Ceragioli, dove c'è la maschera che raffigura il segretario della Lega. Marcucci ha detto che in caso di una visita di Salvini, le porte della Cittadella del Carnevale 'sono aperte'.

Nei giorni scorsi in città alcune associazioni avevano lanciato l'appello a non aprire gli hangar della Cittadella, dove sostano i carri, a Salvini nell'eventualità di una sua visita. Inoltre, è stato spiegato dalla presidentessa della Fondazione Carnevale, il costruttore Ceragioli non sarà presente per impegni presi precedentemente a quando ha saputo della presenza a Viareggio del leader della Lega. Anche altri costruttori non saranno a Viareggio perché impegnati a Firenze al Carnevale in programma nel capoluogo regionale.