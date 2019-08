Forte dei Marmi (Lucca), 18 agosto 2019 - Una donna di sessantadue anni è stata soccorsa in mare dall'unità cinofila Luca/Lizzy. La donna, di Casalmaggiore (Cremona), in vacanza a Forte dei Marmi, è stata riportata a riva dopo che aveva rischiato di annegare nelle acque della spiaggia libera di ponente.

L'unità cinofila della Scuola Cani Salvataggio Firenze è intervenuta in soccorso della signora che aveva avuto una forte crisi di panico per l'acqua alta. La donna, raggiunta dall'unità cinofila, è stata affidata alle possenti zampe del Golden Retriver che l'ha riportata in breve tempo a riva. Alla fine Lizzy ha avuto il tempo di prendersi anche un paio di coccole dalla signora appena salvata.

