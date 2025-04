Sale la febbre da Palio. Biglietti quasi tutti esauriti

I biglietti per la tribuna e la tribunetta sono già esauriti. Cresce giorno dopo giorno la voglia di “Palio dei Micci”. L’organizzazione dell’evento clou della Versilia storica procede spedita per il grande spettacolo di domenica (e le previsioni sono buone) con il clou della corsa sugli asini (in programma alle 18,30) allo Stadio Buon Riposo di Pozzi, che rappresenta l’esaltazione del Palio dopo che l’anno scorso non è stato assegnato con conseguenti feroci polemiche e dopo i 4 successi del Leon D’Oro (Tema, Corteo Storico, Fratelli Meccheri e Alabarda D’Oro) dello scorso anno.

"E’ una settimana impegnativa – spiega il neo-presidente della Pro Loco Antonio Giorgi, che ha fatto il suo esordio quest’anno con il nuovo consiglio al “Miccio Canterino” – perché dobbiamo preparare la pista con la protezione per non sciupare il campo da calcio, montare il palco araldico, la tribunetta aggiuntiva e le poltroncine". Quest’anno lo stadio Buon Riposo di Pozzi si colorerà degli otto colori delle contrade come non mai, con molte più bandiere degli scorsi anni. I figuranti, più o meno, saranno 340 per ogni contrada tra Tema e Corteo Storico. "La corsa? Penso – dice ancora il presidente della Pro Loco Antonio Giorgi – che con il sorteggio del miccio, che durerà ancora tre anni, sarà quindi abbastanza equilibrata". Anche tutta la piana di Querceta si colorerà a breve, tra strade e case, degli otto colori delle otto storiche contrade con bandiere, striscioni e drappi. Insomma, una festa per tutta la Versilia storica.

La domenica del Palio l’appuntamento è alle 9 del mattino in Piazza Matteotti a Querceta per il ritrovo delle contrade, che sfileranno per il paese e si daranno appuntamento alle 10 alla chiesa di Santa Maria Lauretana per la messa, per poi tornare in Piazza Matteotti per la benedizione da parte di Don Giuseppe Napolitano alle 11,30 dei micci, che verranno presentati e saranno assegnati i numeri di gara. Sabato sera si svolgerà la tradizionale cena in ogni contrada con la veglia propiziatoria del miccio (messi a disposizione dalla scuderia pisana di Angelo Oppito, ex fantino che ha vinto 7 Pali con la Madonnina e 1 con il Leon d’Oro, di San Giuliano Terme), la domenica intorno alle 15 i figuranti partiranno dai quartier delle contrade generali in direzione Buon Riposo, dove alle 16 inizieranno le sfilate in costume storico ricche di colori, cavalieri e dame, animali, musica e canti con la rappresentazione del Tema. Alle 18,30 il clou, la corsa. L’evento sarà ripreso dalle telecamere di NoiTv.

Per prevendite dei biglietti (poltroncine 20 e gradinata 15) rivolgersi alla Pro Loco di Querceta (info: 0584 760871) tutti i giorni feriali il pomeriggio dalle 14,30 alle 18,30.

Dario Pecchia