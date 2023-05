Saccheggiano sigarette dentro un bar

Spaccano il vetro con il coperchio di un tombino e rubano sigarette per migliaia di euro: è accaduto ieri notte al bar Coluccini di Piano di Mommio. Il titolare ha provato a fermarli lanciando bottiglie, ma i malviventi sono riusciti a fuggire. Prosegue l’allarme sicurezza per l’ondata di furti avvenuta di recente nelle case e nelle attività di Viareggio e di tutta la Versilia: adesso e’ toccato al noto locale sito sulla Sarzanese, punto di incontro e sosta di moltissimi abitanti e visitatori di passaggio. “Ho sentito il fracasso e mi sono affacciato - racconta Mauro Cima, 60 anni - erano in quattro…”. Cima gestisce questo locale da tanti anni e vi abita proprio sopra, casa e bottega, come per tanti commercianti della zona. Bevute, caffe’, spuntini e sigarette: un posto frequentato per piacevoli soste. Il furto con scasso e’ avvenuto alle 4.30 di ieri: i ladri hanno divelto dal selciato vicino la pesante copertura di un tombino con cui hanno sfondato la porta a vetri del bar tabacchi.

Erano in quattro, giunti a bordo di un’Audi grigio scuro che il titolare ha intravisto parcheggiata davanti: “ Ho gridato contro di loro - prosegue Cima - e mi hanno risposto con frasi straniere: penso in albanese o rumeno….Poi sono scappati”. Hanno arraffato sigarette per circa 5.000 euro e spaccato i vetri: ieri mattina il locale era completamente nel caos. Sul posto e’ intervenuta la Polizia e Cima ha subito sporto denuncia contro ignoti. L’ennesimo episodio di microcriminalità organizzata che oramai imperversa nelle nostre zone e che grida all’assenza di sicurezza.