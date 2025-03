Rubinetti a secco in gran parte del centro del paese. Previsto un intervento di Gaia sull’acquedotto

Lunedì dalle 8,30 alle 15 e comunque fino a termine lavori, a causa di un intervento manutentivo straordinario sulla rete idrica, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile nelle seguenti strade/tratti del quartiere centro: via Francesco Carrara, nel tratto compreso tra via Michelangelo Buonarroti e via Provinciale; via Buonarroti, nel tratto compreso tra via Trento e via Francesco Carrara; via Carlo Vanzetti, nel tratto compreso tra via Buonarroti e via Paradiso; via Melato, nel tratto compreso tra via Leo Spitzer e via Buonarroti. Complessivamente saranno 125 gli utenti interessati. Alla conclusione dei lavori e per alcune ore successive, inoltre, si potranno verificare fenomeni transitori di torbidità che si esauriranno lasciando scorrere l’acqua dai rubinetti delle utenze interessate per pochi minuti. I lavori previsti potranno essere prorogati in caso di pioggia.