Rubano le chiavi di casa dall’auto. Poi compiono il furto indisturbati

I ladri non vanno mai in vacanza né si fanno scrupoli ad entrare in azione anche durante le festività. In questo caso con una delle tecniche di cui spesso purtroppo si è occupata la nostra cronaca: mentre l’ignaro cittadino è impegnato a far la spesa, il malvivente ne approfitta per forzare la macchina, rubare le chiavi di casa e il libretto di circolazione, risalendo così all’indirizzo, per poi effettuare il “colpo“ in maniera indisturbata. A farne le spese stavolta è stata una coppia che vive in via Spirito Santo, lato mare rispetto al Pollino.

L’episodio è avvenuto il pomeriggio del 23 dicembre. "Siamo usciti intorno alle 16,20 per compere e regali – spiegano – tanto che non abbiamo nemmeno messo l’allarme. Dieci minuti dopo siamo entrati all’Esselunga, lasciando le chiavi di casa nascoste nel bauletto". La coppia ha fatto poi ritorno a casa alle 18, ma delle chiavi non c’era più traccia. Mentre il marito era impegnato a cercarle in macchina, la moglie è entrata in casa trovando tutto aperto. Inclusa la cassaforte, che però era vuota. "Hanno preso solo un orologio e una catenina. Abbiamo chiamato la polizia del commissariato di Forte dei Marmi – proseguono – la quale ci ha spiegato che il furto è avvenuto sicuramente nel parcheggio dell’Esselunga. I ladri hanno aperto la macchina dalla parte del guidatore, prendendo chiavi di casa, apricancello e libretto. Abbiamo già cambiato l’inferriata e faremo lo stesso con le chiavi di casa. Stanno avvenendo furti a ripetizione, non si vive più".

d.m.