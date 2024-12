Ritrovarsi dopo 50 anni. Una serata di emozioni

Era il 1° ottobre 1974, esattamente 50 anni fa. Alle 14, e suona strano, ma per vari motivi si andava a scuola il pomeriggio, un gruppo di 19 bambini varcò per la prima volta il cancello delle elementari di via Fondi. Venivano dalle zone dei tre borghi: Carignoni/Borgovecchio, Fondi e Antichi e il maestro era Daniele Bellotti. Insieme trascorsero un quinquennio indimenticabile: dopo 50 anni hanno deciso di ritrovarsi, organizzando un incontro ricco di emozioni durante il quale hanno ricordato il periodo trascorso insieme.