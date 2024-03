Risparmiare si può. Famiglie e aziende nei gruppi d’acquisto

VIAREGGIO

Gruppi di acquisto per difendersi dal caro bolletta. È la strada intrapresa da cittadini e aziende per evitare aumenti spropositati. Anche nell’ultimo periodo non sono mancate sorprese, con rialzi non dovuti solamente all’incremento dell’Iva, tornata al 22% dopo il precedente taglio deciso dal governo per contrastare il caro-energia. Come noto, dal 10 gennaio le tariffe previste per la vendita del gas non sono più stabilite da Arera, ma dal mercato. E non tutti hanno saputo difendersi.

In questi giorni sono in arrivo le bollette del gas che hanno lasciato ben più di una famiglia con l’amaro in bocca. Colpa in alcuni casi della scelta sbagliata di appoggiarsi ad un fornitore che non ha mantenuto le promesse fatte dopo l’introduzione del mercato libero, ma anche gli aumenti dovuti al rialzo dell’Iva si sono fatti sentire sul portafoglio delle famiglie, fatto sta che una delle strategie che sta andando per la maggiore, capace di garantire riparo da brutte sorprese, è quella dei gruppi di acquisto e dei listini bloccati. Alcune società, ad esempio, ha diversi accordi con associazioni di categoria e sindacati. I soci delle associazioni di categoria possono beneficiare di determinati prezzi del gas che mettono al sicuro da eventuali e improvvisi aumenti come accaduto in passato. Anche i sindacati hanno stretto accordi per andare incontro ai loro associati. Una forma di tutela alla portata di tutti, che non comporta nessun rischio e dà la possibilità di dormire sonni più tranquilli. Lo scopo è quello di offrire ai cittadini uno sconto in bolletta: si tratta di contratti a prezzi agevolati che possono portare a risparmiare fino a 300 euro l’anno. Il sindacato, in particolare, ha costituito una sorta di gruppo d’acquisto, riservato agli iscritti Cgil, per ottenere significativi e duraturi sconti sulla bolletta di luce e gas.

"È un servizio importante per i nostri iscritti perché permette di risparmiare senza avere alcuna preoccupazione – spiegano dal sindacato. Basta rivolgersi ai nostri sportelli Caf per ottenere tutte le informazioni necessarie. Offriamo prima di tutto un servizio di controllo delle bollette perché ci possono essere casi in cui le tariffe sono già vantaggiose".