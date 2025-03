"Ringrazio gli agenti e prego per la pace"

"Sono contento che è stato individuato. Penso che sia una persona problematica e che il suo gesto deriva da un disagio molto forte. Sono convinto che non è una persona “radicalizzata“ e che il gesto non derivi da motivi religiosi. Sarà importante trovare il modo per aiutarlo e spero che si faccia aiutare e consigliare. Le forze dell’ordine, che ringrazio, porteranno avanti le indagini e in attesa di capire meglio le dinamiche di quanto è accaduto prego perché la pace che chiediamo per le situazioni di confilitto che osserviamo in molte parti del mondo possa essere vissuta anche nel piccolo del nostro quartiere e della nostra comunità", con queste parole don Luca Andolfi, parroco della chiesa della Resurrezione al Varignano commenta l’intervento della polizia che ha individuato l’autore delle scritte in arabo fatte nella cappellina della Madonna e in quella dove si custodisce il SS.Sacramento.

M.N.