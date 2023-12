Rinasce l’illustre Quarto Platano . Museo con i "big" a Villa Bertelli

Il Museo Quarto Platano di Forte dei Marmi porterà al secondo piano di Villa Bertelli tutti gli artisti del Novecento che in paese trovarono l’ispirazione per la loro creatività, trasformandolo in un crocevia di varie correnti di arte moderna. Il progetto è stato presentato nella sede della Fondazione Corrente a Milano alla presenza del vicesindaco Anna Scavuzzo e, per Forte dei Marmi, il vice sindaco Andrea Mazzoni, Graziella Polacci assessore alla cultura e Ermindo Tucci presidente Fondazione Villa Bertelli. Il percorso della mostra, articolato in questa prima fase in circa 175 metri quadrati, prevede un continuum tra quattro spazi espositivi tematici: la prima sala ospiterà le opere donate alla Fondazione Bertelli dalla famiglia dello scultore Arturo Dazzi; la seconda, dopo una sezione dedicata alla storia culturale del territorio ed alle fotografie d’autore, aprirà invece agli artisti legati al Novecento, terminando con gli autori di Forte dei Marmi del Dopoguerra. La collezione presenta un corpus di più di sessanta opere, gli artisti presenti in mostra sono Guido Borgianni, Massimo Campigli, Felice Carena, Carlo Carrà, Robert Carroll, Bruno Cassinari, Alfredo Catarsini, Arturo Dazzi, Giorgio De Chirico, Raffaele De Grada, Gianni Dova, Achille Funi, Ugo Guidi, Renato Guttuso, Mino Maccari, Mario Marcucci, Marino Marini, Carlo Mattioli, Giuseppe Migneco, Francesco Messina, Henry Moore, Ottone Rosai, Alberto Savinio, Ardengo Soffici, Arturo Tosi, Ernesto Treccani, Lorenzo Viani, Umberto Vittorini oltre a fotografie e documenti che testimoniano la presenza di celebri scrittori, poeti e critici d’arte come Piero Bigongiari, Magda De Grada, Roberto Longhi, Eugenio Montale, Piero Santi, Giuseppe Ungaretti, Enrico Pea.

L’allestimento, a cura dello studio Jam architettura di Milano, utilizza sale espositive di diversi colori e supporti espositivi; al centro delle sale le sedute per il pubblico ospiteranno alcune sculture presenti in collezione. Il costituendo Comitato scientifico del Museo è composto da: Enrica Antonini, Deianira Amico, Giovanni Bonelli, Annalisa Buselli, Luca Carrà, Luigi Cavallo, Giovanna Cassinari, Nicoletta Colombo, Dante Destro, Giuliana Davoli Dompé, Ireno Francesconi, Magda Grifò, Vittorio Guidi, Giorgio Seveso, Pietro Marani, Maddalena Treccani, Valerio Muzio, Jacopo Muzio e Ermindo Tucci.

Fra.Na.