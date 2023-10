Riflettori puntati sul “Design weekend“

Riflettori puntati fino a domenica su “Pietrasanta Design Weekend”, rassegna dedicata all’architettura, allo sport e al “fare rete” che si svolge nel Complesso di Sant’Agostino e in piazza Duomo. In programma incontri, dibattiti e due grandi eventi espositivi: “Le idee geniali” di Giulio Cappellini (foto) nella Chiesa di Sant’Agostino, con alcuni dei “pezzi” che hanno fatto la storia del design italiano e internazionale; in sala Putti le “Invisible Cities” di Veronica Gaido, una serie fotografica nata nel 2015 e ispirata all’omonimo romanzo di Italo Calvino. La mostra di Cappellini resterà in città fino al 4 febbraio 2024, quella di Gaido (taglio del nastro ieri) fino al 19 novembre.