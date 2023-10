Regata dei Rioni a Viareggio: la sfida solca il mare

VIAREGGIO

"È venuto col sole e con l’amor dal mare....". Gli appassionati di Carnevale non possono non conoscere questo motivetto, ed in rispetto a queste storiche note musicali domani il Carnevale, in salsa rionale, dal mare tornerà davvero con la 2° edizione della Regata dei Rioni. Ideata dal Rione Marco Polo, ed a cui partecipano tutti i comitati rionali della città, dà appuntamento per le 14.30 sulla spiaggia davanti al Bagno Flora, nel tratto di mare davanti alla statua dell’Attesa. Collaudata la formula, con 8 dei nove equipaggi rionali – il Terminetto campione in carica è già qualificato di diritto alla finalissima (Trofeo Elio Tofanelli) che si terrà durante il canonico periodo di Carnevale 2024 – che si sfideranno in regate ad eliminazione diretta, dai quarti di finale e fino alla finalissima, su classici patini da mare. Marco Polo, Campo d’Aviazione, Darsena, Migliarina, Croce Verde, Vecchia Viareggio, Varignano e Torre del Lago si affideranno a due bagnini ciascuno e che si daranno battaglia in un testa a testa lungo un percorso di andata e ritorno, della distanza di 100 metri, alla meglio delle tre regate. "Sarà una festa – assicura Marco Puccinelli, presidente del Rione Marco Polo – che attirerà sicuramente l’attenzione dei viareggini e soprattutto dei turisti. Il nostro intento è proprio quello di reclamizzare il Carnevale 2024 e ribadire a tutti che i Comitati Rionali ci sono e vogliono mettersi in mostra con iniziative degne. Lo spettacolo sarà poi assicurato da un parterre di equipaggi fortissimi".

Sergio Iacopetti