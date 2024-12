Regali per tutti. La Croce Rossa in Pediatria

Si è rinnovata anche quest’anno la dolce tradizione dei Babbi Natale, targati Croce Rossa, accanto ai piccoli ricoverati della Pediatria dell’ospedale Versilia nella magica serata della Vigilia di Natale. I bambini e le bambine presenti nel reparto pediatrico hanno avuto la deliziosa sorpresa di vedersi recapitare nella sera della vigilia doni e soprattutto un sorriso da uno stuolo di Babbi Natali, ovviamente accompagnati dai loro assistenti Elfi e dalle allegre renne della slitta.

Dal Reparto di Pediatria, l’allegro stuolo natalizio, guidato, dal Medico Ospedaliero e Consigliere di Croce Rossa Luca Lunardini, hanno attraversato l’Ospedale fino a raggiungere gli altri piccoli nella sala d’attesa del pronto Soccorso pediatrico.

Dal nostro ospedale i Santa Claus della Croce Rossa hanno proseguito a viaggiare in tutta la Versilia per portare regali in tante, tantissime, case delle nostre Città e Paesi. “La Croce Rossa” spiega il presidente Gianluca Molco “da molti anni, grazie alla generosità dei suoi volontari, porta un saluto di pace, speranza e allegria ai bambini tramite i suoi eccezionali Babbi Natali. Un modo diverso, ma sempre coerente con la nostra missione di solidarietà, per essere accanto ai più deboli. In questo caso ai bambini malati e alle loro famiglie”.