Receptionist all’Augustus. Addetto/a colazioni

RECEPTIONIST ALL’AUGUSTUS

Hotel Augustus a Forte dei Marmi cerca per check-in e del check-out dei clienti, controllo delle prenotazioni in arrivo e dei conti in partenza nonche’ delle operazioni di cassa. Comprovata esperienza in ruolo analogo in strutture di pari livello, conoscenza fluente inglese e preferibile di una seconda lingua straniera Conoscenza pacchetto Office , automunito/a, attestato sicurezza sul lavoro. Da aprile a settembre full time. Retribuzione lorda € 2.300 circa. Cv a [email protected]

ADDETTO/A SALA COLAZIONI

Albergo 3 stelle sulla passeggiata di Viareggio ricerca per stagione per preparazione buffet; apparecchiatura sala; preparazione bevande calde. Richiesta pregressa esperienza. Iniziale contratto a chiamata + assunzione da giugno ai primi di novembre. Cv: [email protected].