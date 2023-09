Tentano di strappargli il Cartier, noto commerciante reagisce e il colpo va a vuoto

Forte dei Marmi, 12 settembre 2023 – L’hanno inseguito e poi uno dei malviventi ha tentato di strappargli l’orologio d’oro dal polso. Fortunatamente stavolta il colpo è andato a vuoto.

Vittima un noto commerciante del centro del paese che si è trovato, faccia a faccia con il rapinatore che voleva prendergli il prezioso Pasha di Cartier in oro, ed è riuscito a reagire mettendolo in fuga.

Tutto è accaduto domenica sera poco dopo la mezzanotte quando l’esercente ha chiuso l’attività ed è tornato a piedi a prendere la macchina.

"Ho smontato gli allestimenti del negozio – racconta direttamente la vittima – e, dopo aver chiuso, ho accompagnato un cliente russo a casa a piedi, per poi proseguire in direzione dell’auto che era parcheggiata tra via Michelangelo e via Trento. Appena ho aperto la portiera mi sono sentito prendere per un braccio: istintivamente mi sono girato bruscamente e mi sono trovato occhi negli occhi con quel giovane che voleva fare il ’colpo’. Aveva un’espressione terrorizzata perchè, evidentemente, non si aspettava la mia reazione. Sono riuscito a fargli mollare la presa e a metterlo in fuga. E’ andato di corsa in direzione mare, ho tentato di rincorrerlo ma non ci sono riuscito".

Solo quando il commerciante è salito in macchina e ha imboccato la strada per tornare a casa, ha notato che all’angolo di via Mazzini c’era un secondo uomo a fare evidentemente da ’palo’.

Il fatto è stato segnalato alla polizia e adesso i filmati delle telecamere di alcune ville presenti nei paraggi potrebbero essere utili a ’inchiodare’ il responsabile della tentata rapina.

"E’ la prima volta che mi accade un episodio del genere – prosegue il commerciante – ormai è un vero Far West. Sicuramente quegli individui mi hanno seguito e hanno atteso il momento giusto perchè non c’era nessuno che poteva aiutarmi. L’unica combinazione fortunata è che avevo lasciato l’auto in sosta contromano per cui sono riuscito a riparare il braccio dietro lo sportello. E poi ho reagito anche in modo sconsiderato, pensandoci a posteriori: non potevo sapere se quell’uomo aveva un coltello. Fortunatamente ho riportato solo alcuni graffi e tanto spavento".

Gli orologi di lusso continuano ad essere obiettivo primario da parte della delinquenza. Solo poche sere fa un ’colpo’ è stato messo a segno in via IV Novembre intorno alle 23. Ma in questo caso i banditi sono fuggiti con un Rolex...fake del valore di meno di 100 euro.