Ragazza soccorsa per un malore sul Monte Altissimo. Brutta avventura per due giovani escursionisti

Brutta avventura per due escursionisti. Ieri pomeriggio infatti il Pegaso è dovuto intervenire a seguito della segnalazione di un malore in montagna. L’allarme è scattato alle 14:10 quando i vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Pietrasanta, sono partiti alla volta del Monte Altissimo per soccorrere una coppia di ragazzi. La donna ha infatti accusato un malessere ed il compagno ha immediatamente intuito che poteva trattarsi di una situazione critica e ha lanciato l’sos. La donna, grazie alle puntuali indicazioni, è stata recuperata dall’elicottero Pegaso e trasportata all’ospedale per le cure del caso (non versa comunque in situazione grave). L’uomo è stato invece raggiunto dalla squadra di terra e in tempi rapidi i due sono stati messi in sicurezza.