Quelle canzoni nei letti degli altri: "Voglio far ballare e divertire"

di Enrico Salvadori

FORTE DEI MARMI (Lucca)

Dopo aver conquistato i club di tutta Europa con il suo tour fatto di 17 date in 10 Paesi, Mahmood fa tappa in Toscana con un’unica data domani a Villa Bertelli di Forte dei Marmi. Un assaggio di quelle che saranno le date dell’autunno programmate nei palazzetti italiani, tra cui Firenze il 25 ottobre, che si chiuderanno al Forum di Milano, la sua città.

Come sempre ci sarà un feeling particolare con il tuo pubblico che ti trasmette una grande energia

"Girare per l’Europa mi ha dato una carica fortissima. Voglio far

ballare e divertire. È qualcosa che non si può spiegare a parole, e tutte queste emozioni non fanno che rafforzare i messaggi che voglio lanciare sul palco".

Il tuo nuovo singolo “RA TA TA” è già disco d’oro. Come è nato il brano e cosa racconti?

"Per questa canzone mi sono ispirato al film La città di Dio, che ho visto per la prima volta un anno e mezzo fa. È la storia di bambini che nascono e crescono senza genitori, in un ambiente di disagio e violenza: si tratta di una quotidianità fatta di abbandono e difficoltà, purtroppo sempre tristemente attuale. Le parole sparate a raffica diventano l’unica arma per difendersi dalle ingiustizie".

Un anno questo 2024 che ti ha visto raggiungere il disco di platino con l’album “Nei letti degli altri“

"Questo disco rappresenta non solo un ritorno alle origini ma soprattutto il racconto e le riflessioni sugli ultimi miei anni: i viaggi che ho fatto, la vita che ho vissuto e come sono cambiato, anche per quanto riguarda i sentimenti. È un album molto intimo e intenso, mi sono aperto molto, volevo essere sincero al 100% perché è questo il mio modo di fare musica. Ho avuto la fortuna di lavorare molto all’estero, di fare numerose collaborazioni di cui vado fiero, non solo italiane ma anche internazionali".

Nella tua vita il Festival di Sanremo ha avuto un ruolo fondamentale: le vittorie con “Soldi“, con “Brividi“ insieme a Blanco, l’exploit di “Tuta gold“

"Il successo di quest’ultimo brano è stata una delle cose più inaspettate di quest’anno. Il palco dell’Ariston mi ispira sempre a fare qualcosa di diverso, sono quindi tornato al Festival con l’idea di portare un baile funk, con un ritornello forte, ma soprattutto con l’intento di raccontare la storia che si cela dietro a questo brano. Mi sono divertito tantissimo – conclude Mahmood – e ancora una volta Sanremo mi ha permesso di crescere, sia artisticamente che come

persona".