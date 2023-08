Quella piaga dei reati predatori

Tommaso Strambi

Tutto sottosopra. La cassapanca rovesciata e depredata. Oggetti di valore, ma soprattutto ricordi affettivi strappati per sempre. È già accaduto. E, sicuramente, accadrà ancora. Ma quanta violenza in quelle violazioni dei propri spazi. Della propria vita. Annamaria non ce l’ha fatta a resistere. Vedere la propria casa devastata dai ladri le ha fermato il cuore. Aveva appena aperto la porta dopo una breve vacanza di qualche giorno. Si è accasciata a terra. Per sempre. Strappata alla vita come uno di quei monili che le avevano portato via. È successo in Piemonte. Ma poteva succedere ovunque. Anche qui, da noi.