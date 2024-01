Pulizia dei terreni. Più di 300 solleciti

Solo nell’anno appena trascorso sono state 140 le lettere inviate dal comando della polizia municipale ai proprietari di terreni confinanti con le strade comunali. Si tratta di solleciti, che facendo riferimento all’ordinanza di “pulizia terreni”, ricordano ai titolari di procedere con i tagli di manutenzione dei boschi e della vegetazione che “invadono la sede stradale o si protraggono oltre il confine stradale, occultano la segnaletica stradale, creano problemi di visibilità alla circolazione, risultano inclinati e instabili”. Da tagliare ci sono anche tutte “le piante pericolose in quanto fortemente inclinate verso la strada, malate e/o essiccate ivi comprese quelle arbustive insistenti sulla fascia di rispetto stradale”, si legge nell’ordinanza. Questa operazione, che ha coinvolto il comando di polizia municipale con il comandante mazzino martinelli e la vigilessa Daniela Venticinque, e il vicesindaco delegato Alessandro Pelagatti, è iniziata nel 2021. Dopo i sopralluoghi sulle strade (che stanno proseguendo), e la ricerca dei proprietari attraverso il catasto (Agenzia entrate e territorio), sono state inviate il primo anno 114 lettere. Nel 2022 sono stati invece 40 i solleciti, principalmente a Pomezzana. Quest’anno, infine, il comando ha concentrato il lavoro sulla strada per Farnocchia, Volegno, località Iacco, Cardoso, Pruno, La Costa a Terrinca e La Croce nel paese di Stazzema. "E’ un intervento – spiega il vicesindaco Alessandro Pelagatti – che sta ancora proseguendo, che è stato svolto in modo puntuale e che sta coinvolgendo tutti i circa 60 chilometri di strade comunali asfaltate. Da quando abbiamo preso questa campagna di responsabilizzazione il fenomeno di pericolo delle strade si è ridotto moltissimo"