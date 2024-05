"Progettare la memoria" a S.Anna. Opera degli studenti per la strage

Saranno gli studenti delle Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura e di Architettura dell’Università di Pisa a progettare e realizzare un’installazione permanente a Sant’Anna per l’80° anniversario dalla strage. E’ questo il momento simbolicamente più forte della seconda edizione della masterclass "Dar forma alla memoria per non dimenticare" che avrà inizio sabato e che proseguirà fino ad agosto su iniziativa dell’architetto e professore Enrico Bascherini alla Fabbrica dei diritti di Sant’Anna. In tantissimi hanno richiesto di partecipare ma sono stati ammessi solo 20 giovani degli indirizzi di Architettura, Ingegneria o studenti dell’Accademia delle Belle Arti di tutta Italia che avranno l’opportunità di partecipare a sessioni e laboratori con figure architettoniche di rilievo: accademici di spicco nel panorama italiano, quali gli architetti Alberto Ferlenga, professore di composizione architettonica Iuav, Gino Malacarne, professore di composizione architettonica UniBo, Pietro Carlo Pellegrini, professore Università di Pisa, Domenico Chizzoniti, professore di composizione architettonica PoliMI, Michele Bonino, professore di composizione architettonica e urbana PoliTo, Marco Mulazzani, professore di storia dell’architettura UniFe. E anche l’artista Gianni Moretti, il regista Stefano Leone, e Don Luigi Franceschini, Direttore della conferenza episcopale italiana Cei. Il seminario progettuale avrà come tema la memoria come architettura e scultura, approfondendo anche il caso studio del Museo della Resistenza di Sant’Anna e il caso internazionale del Museo della pace Hiroshima. "Lo scorso anno – dice il professor Bascherini – l’esperienza fu incentrata sulla riqualificazione ambientale. Stavolta gli studenti dovrann creare un’opera di land-art pronta per il 12 agosto"

Francesca Navari